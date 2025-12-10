Sarà un fine settimana con nuvole nebbie e gelate in pianura ma sole in montagna

Un fine settimana caratterizzato da nuvole, nebbie e gelate in pianura, con il sole che invece splenderà in montagna. L'anticiclone continuerà a influenzare il tempo, ma non sempre il cielo sarà sereno. La presenza di un vasto campo di alta pressione sull’Europa centro-meridionale garantirà condizioni di stabilità, anche se con variabilità regionale.

