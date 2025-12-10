Sarà un fine settimana con nuvole nebbie e gelate in pianura ma sole in montagna

Un fine settimana caratterizzato da nuvole, nebbie e gelate in pianura, con sole e temperature più miti in montagna. L'anticiclone continuerà a influenzare il clima, ma il cielo non sarà sempre sereno. La circolazione atmosferica sull’Europa centro-meridionale rimarrà dominata da un vasto campo di alta pressione che interesserà anche l’Italia e il Piemonte.

L'anticiclone continua, ma non sempre il cielo sarà soleggiato.“Fino alla fine della settimana la circolazione sull’Europa centro-meridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione che abbraccerà anche l’Italia e il Piemonte - spiega Lorenzo Badellino di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

