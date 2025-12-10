Sarà David Byrne ad aprire la XXII edizione del Locus Festival

David Byrne sarà l'artista che aprirà la XXII edizione del Locus Festival a Locorotondo. La rassegna, in programma dal 23 giugno al 14 agosto, conferma anche quest'anno l'appuntamento con grandi performance musicali in Puglia, attirando appassionati da tutta Italia e oltre.

foto di Shervin Lainez LOCOROTONDO – È David Byrne ad aprire la XXII edizione del Locus Festival, che anche la prossima estate torna a portare la grande musica in Puglia dal 23 giugno al 14 agosto. Il fondatore dei Talking Heads, figura di spicco della cultura contemporanea, sale sul palco il 23 giugno alla Fiera del Levante di Bari per la prima data del tour italiano e l'unica al Sud Italia. Un artista con cui il festival conferma la sua vocazione internazionale e la voglia di alzare sempre più l'asticella artistica, dopo aver ospitato in passato artisti quali Robert Plant, Ben Harper, Lauryn Hill, Morrissey, Sigur Ros, Herbie Hancock e moltissimi altri.