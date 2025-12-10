Sarà buio totale Arriva l’eclissi più lunga del secolo |  dove e quando

Il 2 agosto 2027 si verificherà l’eclissi solare totale più lunga del secolo, attirando l’attenzione di scienziati e appassionati. Un evento astronomico di grande importanza che offrirà un’occasione unica per osservare il cielo in modo straordinario, con il buio totale previsto per un periodo senza precedenti.

L’attesa per l’eclissi solare totale del 2 agosto 2027 sta crescendo tra la comunità scientifica e gli appassionati di tutto il mondo. Questo non è un evento celeste qualsiasi: è destinato a essere ricordato come l’eclissi più lunga del secolo. Mentre la maggior parte delle eclissi solari totali ha una durata relativamente breve, variando in media tra i 2 e i 4 minuti – con l’eclissi del Nord America dell’aprile 2024 che ha toccato i 4 minuti e 28 secondi, e quella prevista in Spagna per il 2026 che supererà di poco il minuto – l’evento del 2027 promette di essere straordinario. La Luna oscurerà completamente il Sole per ben 6 minuti e 23 secondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it