Santoro | Ti ricordi cosa dicevi del Donbass? scintille con Floris

Durante la puntata di DiMartedì, si è acceso un acceso confronto tra Michele Santoro e Giovanni Floris sulla situazione nel Donbass, con scambi di battute e riflessioni sulla guerra in Ucraina. La discussione ha suscitato attenzione e coinvolgimento tra i presenti, evidenziando le diverse opinioni sui temi geopolitici e le conseguenze del conflitto.

Tensione a DiMartedì: botta e risposta tra Michele Santoro e Giovanni Floris sulla guerra in Ucraina. Un confronto acceso, dai toni appassionati, quello andato in onda martedì 9 dicembre su La7. Il dialogo si è rapidamente trasformato in un confronto serrato, rivelando due approcci profondamente diversi al tema della guerra e al ruolo dell'Europa. Mentre i negoziati di pace con Putin da una parte e Donald Trump dall'altra, con l'Europa che prova a inserirsi a fianco di Volodymyr Zelensky, sembrano fermi al palo, Michele Santoro ricorda di aver sempre auspicato un accordo con la Russia ritenendo impossibile che Kiev potesse vincere la guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Santoro: "Ti ricordi cosa dicevi del Donbass?", scintille con Floris

