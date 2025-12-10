Santo Nicola e il Diavolo L’eterna sfida ha animato domenica Borgo a Mozzano

Domenica a Borgo a Mozzano si è svolto l’evento natalizio

Gran successo di pubblico per "Santo Nicola e il Diavolo", evento natalizio svoltosi domenica scorsa a Borgo a Mozzano. Un evento ideato da Stefano Nannizzi e prodotto da Loga Studio, che è tornato quest’anno nel palinsesto di Halloween Celebration 2025, come nuovissimo progetto legato alle tradizioni più misteriose della Lucchesia. La manifestazione è stata contraddistinta da una straordinaria affluenza di pubblico divertito e coinvolto dalla magia di una storia interpretata dagli attori in costume della compagnia teatrale Anonima Teatranti: grandi e piccini hanno atteso l’arrivo di Santo Nicola preceduto da esseri magici ed elfi che hanno raccontato loro storie interagendo con il pubblico, guidato poi in corteo fino al luogo dello scontro tra il bene e il male in una rinnovata eterna sfida tra Santo Nicola e il diavolo, accompagnato dagli Streghi di Lucca e Garfagnana conclusasi con la vittoria di Santo Nicola e l’apparizione di angeli con le fiaccole e la restituzione della luce d’amore al mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it