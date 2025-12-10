Sant’Angelo dei Lombardi inaugura il programma natalizio con Babbo Natale a Castello

10 dic 2025

Sant’Angelo dei Lombardi apre ufficialmente il suo programma natalizio con l’evento “Babbo Natale a Castello”. Un appuntamento che dà il via a un ricco calendario di iniziative festive promosse dal Comune, pensate per coinvolgere la comunità e valorizzare le tradizioni natalizie della città.

A SantAngelo dei Lombardi prende ufficialmente il via il calendario di eventi dedicati alle festività natalizie promosso dal Comune. Il primo appuntamento è previsto per il weekend del 13 e 14 dicembre con l’iniziativa “Babbo Natale a Castello”, ospitata nella suggestiva cornice del Castello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

