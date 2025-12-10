Sant’Angelo dei Lombardi inaugura il programma natalizio con Babbo Natale a Castello
Sant’Angelo dei Lombardi apre ufficialmente il suo programma natalizio con l’evento “Babbo Natale a Castello”. Un appuntamento che dà il via a un ricco calendario di iniziative festive promosse dal Comune, pensate per coinvolgere la comunità e valorizzare le tradizioni natalizie della città.
A Sant’Angelo dei Lombardi prende ufficialmente il via il calendario di eventi dedicati alle festività natalizie promosso dal Comune. Il primo appuntamento è previsto per il weekend del 13 e 14 dicembre con l’iniziativa “Babbo Natale a Castello”, ospitata nella suggestiva cornice del Castello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sant’Angelo in Vado vola col tartufo: fino a 2mila euro al chilo. E il prossimo weekend c’è il sold out
Sant’Angelo, la campionessa Stefania Bianchini benedice la palestra di pugilato nelle case Aler
Ismaele ingannato, seviziato e ucciso a 17 anni a Sant'Angelo in Vado. Ambera rinuncia alla Cassazione e va in carcere: deve scontare 5 anni e 3 mesi
Monte Sant'Angelo #ChristmasfestivalMSA2025: la magia del Natale ne #LaCittàdeidueSitiUNESCO: il programma tra eventi, tradizioni e iniziative In programma: * attività per bambini e famiglie * teatro, performance, spettacoli * concerti e musica * visite gui - facebook.com Vai su Facebook
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, verso il no all’Australia. Leao, esami ok” pianetamilan.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Pronostico Borussia Dortmund-Bodø/Glimt: doppio obiettivo centrato ilveggente.it
Cosa prevedono le proposte di riforma del diritto d’asilo nell’Unione internazionale.it
Shelbourne-Crystal Palace (Conference League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it