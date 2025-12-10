Santa Lucia come si festeggia in Italia | le tradizioni nelle città
Il 13 dicembre, in molte città italiane, si celebra Santa Lucia, una ricorrenza ricca di tradizioni e usanze radicate nel tempo. Questa festività segna l’inizio ufficiale del periodo natalizio, coinvolgendo comunità e famiglie in rituali che uniscono fede, folklore e celebrazioni popolari. Un’occasione per riscoprire usanze antiche e vivere l’atmosfera speciale di questa giornata.
Il 13 dicembre, in molte regioni d'Italia, non è un giorno come gli altri. L'arrivo di Santa Lucia segna l'inizio simbolico del periodo natalizio e riporta alla luce antiche tradizioni che mescolano fede, folclore e rituali familiari. La figura della martire siracusana, venerata per la sua devozione, per il coraggio dimostrato durante le persecuzioni e per il legame con la "luce" evocato dal suo nome, è al centro di celebrazioni molto diverse da città a città, eppure unite da un filo comune: l'idea che la luce vinca sulle tenebre nei giorni più corti dell'anno. Una santa tra storia e leggenda. Lucia nacque a Siracusa nel III secolo e, secondo la tradizione, portò aiuto ai cristiani perseguitati rifugiati nelle catacombe.
Santa Lucia in Cantina Peparussu - Casa delle Tradizioni a Tuglie Sabato 13 Dicembre 2025, dalle ore 17:00 alle 23:30! La magia della tradizione vi aspetta nella suggestiva "Cantina Peparussu - Casa delle Tradizioni" con il mercatino "Lu presepe te n
