Santa Croce sull' Arno | l' Ottica Cinerari festeggia 50 anni di attività

Nel 1975, Andrea Cinerari apre un negozio di ottica a Santa Croce sull’Arno, dando avvio a un’attività che nel tempo si è consolidata. Quest’anno l’Ottica Cinerari celebra i suoi 50 anni di presenza nel territorio, testimonianza di una lunga storia di professionalità e affidabilità al servizio della comunità locale.

