Santa Croce sull' Arno | l' Ottica Cinerari festeggia 50 anni di attività

Pisatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1975, Andrea Cinerari apre un negozio di ottica a Santa Croce sull’Arno, dando avvio a un’attività che nel tempo si è consolidata. Quest’anno l’Ottica Cinerari celebra i suoi 50 anni di presenza nel territorio, testimonianza di una lunga storia di professionalità e affidabilità al servizio della comunità locale.

È il 1975 quando Andrea Cinerari lascia la sua Firenze, la città in cui è nato e cresciuto, per aprire un piccolo negozio di ottica nella piazza centrale del paese che lo accoglie e in cui diventa l’ottico di riferimento: Santa Croce sullArno.Da quel momento sono trascorsi cinquant’anni di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

