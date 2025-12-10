Santa Croce sull' Arno | l' Ottica Cinerari festeggia 50 anni di attività
Nel 1975, Andrea Cinerari apre un negozio di ottica a Santa Croce sull’Arno, dando avvio a un’attività che nel tempo si è consolidata. Quest’anno l’Ottica Cinerari celebra i suoi 50 anni di presenza nel territorio, testimonianza di una lunga storia di professionalità e affidabilità al servizio della comunità locale.
È il 1975 quando Andrea Cinerari lascia la sua Firenze, la città in cui è nato e cresciuto, per aprire un piccolo negozio di ottica nella piazza centrale del paese che lo accoglie e in cui diventa l'ottico di riferimento: Santa Croce sull'Arno.Da quel momento sono trascorsi cinquant'anni di.
La diffida in Comune: “Troppo caos e decibel, via il Calcio Storico da piazza Santa Croce”
Elezioni regionali: il ministro Daniela Santanchè in visita a Santa Croce e Ponte a Egola
Rigenerazione di Santa Croce. Recupero edifici abbandonati. Al via lo studio di un’esperta
Santa Croce Camerina La società Iblea Acque SpA comunica che, a seguito di un fermo tecnico sul pozzo Filippello, situato nel territorio di Santa Croce, si prevedono possibili interruzioni nell’erogazione idrica a partire da oggi, martedì 9 dicembre, fino a Vai su Facebook
Incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Montopoli, code in direzione Pisa - Li nel primo pomeriggio di oggi tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno in direzione Pisa. gonews.it scrive
