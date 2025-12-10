Sanremo Giovani sognando l’Ariston tra adrenalina e paure

Sanremo Giovani è un momento di grande emozione e tensione per i giovani talenti che aspirano a salire sul palco dell’Ariston. Tra adrenalina e timori, i partecipanti si preparano a mettere in mostra il loro talento, con la determinazione di vivere un’esperienza unica e di dare il massimo in questa sfida importante.

Roma, 10 dic. (askanews) – Tanta emozione, adrenalina alle stelle, ma anche paure e timori. Sicuramente la voglia di godersela e di arrivare fino in fondo, dando il massimo. Sognando il palco dell’Ariston. Sono sei i finalisti di Sarà Sanremo. A calcare il palcoscenico del Teatro del Casinò di Sanremo, il 14 dicembre in prima serata su Rai 1, saranno Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo. Ma solamente due guadagneranno il pass di “Nuove Proposte”, mentre altri 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo 2026, sempre nella categoria “Nuove Proposte”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

