Sanremo Giovani | emozioni storie e ambizioni dei sei finalisti Ecco chi sono

Sei ragazzi per un sogno: calcare il palco dell'Ariston per vincere il Festival tra le Nuove Proposte. L'ultima puntata di Sanremo Giovani ha sancito i finalisti della nuova edizione. Si tratta di Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo, pronti a sfidarsi nell'ultimo atto di domenica 14 dicembre, "Sarà Sanremo", dove verranno scelte due delle Nuove Proposte (altrettante proverranno da Area Sanremo) che parteciperanno alla prossima kermesse canora. Tante le emozioni per i sei finalisti. Antonia si definisce "viva", mentre si prepara a portare nella diretta di Rai1 la sua "Luoghi perduti", brano che racconta "un grandissimo cambiamento nella vita di una persona, in cui ci si può distaccare da questi luoghi perduti alla ricerca di posti nuovi", che per lei rappresentano "l'accettazione di se stessi, il non ferire le persone e il sentirsi meritevoli".