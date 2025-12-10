Sanremo Giovani ecco i sei finalisti | chi arriverà all'Ariston e cosa succede ora

Sono stati annunciati i sei finalisti di Sanremo Giovani, la selezione che determina i prossimi artisti in gara per il Festival di Sanremo. Tra loro verranno scelti i tre che avranno l'opportunità di esibirsi sul palco dell’Ariston, dando il via alla fase finale del prestigioso evento musicale. Ecco cosa succede ora nel percorso verso la kermesse.

Sono stati scelti i sei finalisti di Sanremo Giovani, rosa tra cui verranno selezionati i tre artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston. Si tratta di Antonia, Welo, Nicolò Filippucci, Angelica Bove, Seltsam e Senza Cri. I nomi sono stati annunciati al termine del talent Sanremo Giovani 2025, in onda su Rai2 e condotto da Gianluca Gazzoli. I giovani artisti adesso di esibiranno durante la finalissima Sarà Sanremo, in onda il 14 dicembre in diretta e in prima serata su Rai 1 condotta da Carlo Conti. Ai due finalisti che usciranno dalla finalissima si aggiungeranno i due vincitori di Area Sanremo.

Sanremo Giovani 2025, selezionati i sei finalisti - Sarà Sanremo vedrà protagonisti Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Secondo tg24.sky.it