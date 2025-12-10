Sanremo Giovani cosa è successo | i nomi dei 6 finalisti
Martedì 9 dicembre, la Sala A di via Asiago ha ospitato la fase finale di Sanremo Giovani, con undici talenti impegnati in sfide intense. Tra loro si sono distinti sei finalisti pronti a contendere un posto nella prossima semifinale del prestigioso concorso musicale, segnando un momento importante nel percorso di scoperta di nuovi artisti italiani.
Martedì 9 dicembre il palco della Sala A di via Asiago si è riacceso per accogliere gli undici talenti che, dopo una serie di sfide serrate, sono arrivati a contendersi la semifinale di Sanremo Giovani. La serata, guidata come sempre da Gianluca Gazzoli, ha visto le ragazze e i ragazzi riportare i loro singoli davanti alla Commissione Musicale e, alla fine, decretare i sei finalisti ufficiali di questa edizione. Ecco com’è andata. “Sanremo Giovani”, chi sono i 6 finalisti. Con gli undici cantanti che stanno lavorando per trovare il loro spazio e la propria identità nel panorama musicale italiano, la semifinale ha messo in scena un mix di stili e personalità in una serata densa di tensione ed emozioni che ha portato ai duelli decisivi della serata. 🔗 Leggi su Dilei.it
