Sanremo Giovani cosa è successo | i nomi dei 6 finalisti

Martedì 9 dicembre il palco della Sala A di via Asiago si è riacceso per accogliere gli undici talenti che, dopo una serie di sfide serrate, sono arrivati a contendersi la semifinale di Sanremo Giovani. La serata, guidata come sempre da Gianluca Gazzoli, ha visto le ragazze e i ragazzi riportare i loro singoli davanti alla Commissione Musicale e, alla fine, decretare i sei finalisti ufficiali di questa edizione. Ecco com'è andata. "Sanremo Giovani", chi sono i 6 finalisti. Con gli undici cantanti che stanno lavorando per trovare il loro spazio e la propria identità nel panorama musicale italiano, la semifinale ha messo in scena un mix di stili e personalità in una serata densa di tensione ed emozioni che ha portato ai duelli decisivi della serata.