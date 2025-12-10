Sanremo Giovani 2025 Senza Cri in finale con il brano Spiagge
Sanremo Giovani 2025 si prepara a vivere una delle fasi più entusiasmanti, con sei talenti pronti a sfidarsi per la conquista della prestigiosa manifestazione. Tra loro, Cri si distingue con il brano
Senza Cri è tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Spiagge, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Senza Cri, artista che unisce sonorità urban pop a una scrittura introspettiva, e che fa del proprio nome un vero e proprio manifesto di libertà ed autenticità, è tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con il brano Spiagge, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per ADAWarner Music Italy. Spiagge è una synth ballad che racconta l’amore con una scrittura delicata e un’armonia che cresce in modo naturale. L’apertura al pianoforte introduce un’atmosfera intima e sospesa, lasciando che la voce trovi il suo spazio e accompagni chi ascolta dentro la storia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Ai due selezionati il 14 dicembre si aggiungeranno due artisti da Area Sanremo #SanremoGiovani2025 Vai su X
Ecco i 6 finalisti di #SanremoGiovani! Li ritroveremo sul palco di #SaràSanremo il 14 dicembre in prima serata su #Rai1, #RaiPlay e #RaiRadio2 #Sanremo2026 - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo Giovani, i 6 finalisti che sognano l'Ariston: tre arrivano da Amici, una da X Factor - Il viaggio dei Giovani di Sanremo che sognano l'Ariston è arrivato quasi alla conclusione. Secondo msn.com
Migranti, von Der Leyen lancia piano contro trafficanti di Europa e Africa lapresse.it
Marocco, crollano due palazzi a Fez: soccorritori al lavoro tra le macerie lapresse.it
«La sua umanità è l’umanità di tutti noi: si arrabbia, agisce d’impulso, sbaglia, fraintende, piange, ride, ... iodonna.it
A palazzo Medici Riccardi arrivata una punta di abete di 6 metri donata dall’unione dei comuni montani del ... lanazione.it
Carceri: Mattarella, 'arte, studio e cultura per costruire futuro e rinascita' (2) iltempo.it
Torino, Petrachi è il nuovo direttore sportivo lettera43.it