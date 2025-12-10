sanremo giovani 2025 senza cri in finale con il brano spiagge

Sanremo Giovani 2025 si prepara a vivere una delle fasi più entusiasmanti, con sei talenti pronti a sfidarsi per la conquista della prestigiosa manifestazione. Tra loro, Cri si distingue con il brano

Senza Cri è tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Spiagge, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Senza Cri, artista che unisce sonorità urban pop a una scrittura introspettiva, e che fa del proprio nome un vero e proprio manifesto di libertà ed autenticità, è tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani con il brano Spiagge, già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali per ADAWarner Music Italy. Spiagge è una synth ballad che racconta l’amore con una scrittura delicata e un’armonia che cresce in modo naturale. L’apertura al pianoforte introduce un’atmosfera intima e sospesa, lasciando che la voce trovi il suo spazio e accompagni chi ascolta dentro la storia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu