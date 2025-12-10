Sanremo Giovani 2025 la semifinale in diretta

La semifinale di Sanremo Giovani 2025, condotta da Gianluca Gazzoli, si svolge in diretta e vede in gara sei artisti pronti a conquistare i due posti disponibili per il Festival di Sanremo. Un appuntamento imperdibile per scoprire i talenti emergenti della musica italiana e seguire le emozionanti sfide che decideranno il loro futuro artistico.

Dopo la prima selezione, da 24 brani ne sono stati scelti 11. Saranno sei gli artisti che si giocheranno i due posti disponibili per l'Ariston e il Festival di febbraio, con la serata conclusiva prevista per domenica 14 dicembre, stavolta in prima serata su Rai1.

Carlo Conti presenta Gianluca Gazzoli come nuovo conduttore di Sanremo Giovani al Tg1

Sanremo Giovani 2025 news, il regolamento per partecipare alla sezione Nuove Proposte del Festival

“Io canto Family 2025”, intervista esclusiva a Noemi: “I giovani hanno coraggio, è un programma di incontro tra generazioni. A Sanremo mi piacerebbe fare la co-conduttrice. Non si può far finta di nulla davanti al genocidio di Gaza”

