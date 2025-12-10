Sanremo Giovani 2025 | ecco i sei finalisti

Sanremo Giovani 2025 ha annunciato i sei finalisti che si contenderanno, domenica 14 dicembre, i due posti nel prossimo Festival di Sanremo. Durante l’ultima puntata del talent show di Rai 2 sono stati scelti gli artisti emergenti che rappresenteranno le nuove promesse della musica italiana nel 2026.

Sanremo Giovani 2025 ha finalmente i suoi sei finalisti. Durante l'ultima puntata del talent show di Rai 2 sono stati scelti i giovani artisti che domenica 14 dicembre si sfideranno per conquistare i due posti disponibili nel girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Il palco di Sarà Sanremo, in diretta dal Casinò di Sanremo e trasmesso in prima serata su Rai 1 sotto la conduzione del direttore artistico Carlo Conti, ospiterà Angelica Bove con Mattone, Antonia con Luoghi perduti, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Tra coloro che non ce l'hanno fatta a superare gli scontri diretti ci sono Caro Wow con Cupido, Cmqmartina con Radio Erotika, La Messa con Maria, Petit con Un bel casino e Principe con Mon amour.

