Sanremo Giovani 2025 | ecco i sei finalisti scelti nella semifinale del 9 dicembre

Il 9 dicembre si è svolta la semifinale di Sanremo Giovani 2025, durante la quale undici artisti si sono affrontati in duelli diretti. La Commissione musicale ha selezionato i sei finalisti che si contenderanno il palco dell'Ariston il 14 dicembre, segnando un passaggio cruciale verso la fase finale del contest.

Ieri, martedì 9 dicembre, in seconda serata su Rai 2, è andata in onda la semifinale di Sanremo Giovani 2025, penultimo appuntamento del percorso che porterà alla scelta dei due artisti che a febbraio saliranno sul palco dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte al fianco dei due giovani provenienti dall'Area Sanremo. I duelli della semifinale del 9 dicembre Dopo le prime selezioni erano rimasti dodici cantanti, poi diventati undici in seguito al ritiro di Soap.

