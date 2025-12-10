Sanremo Giovani 2025 ecco chi sono i sei finalisti
Sanremo Giovani 2025 si avvia alla fase finale con la semifinale di martedì 9 dicembre. Sono stati annunciati i sei finalisti che domenica 14 si contendono, in diretta su Rai 1, i due posti disponibili per il Festival di Sanremo 2026.
L’edizione 2025 di Sanremo Giovani si appresta al suo atto conclusivo. Con la semifinale di martedì 9 dicembre, infatti, sono finalmente noti i sei artisti che si sfideranno domenica 14, in prima serata e in diretta su Rai 1, per staccare uno dei due pass verso il Festival 2026. A loro si uniranno gli altri due artisti provenienti dal concorso Area Sanremo per formare i quattro concorrenti della sezione Nuove Proposte all’Ariston. A decretare i finalisti, la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. A loro si è aggiunto anche il giudizio “fuori onda” di Carlo Conti, direttore artistico del Festival, e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Ecco i 6 finalisti di #SanremoGiovani! Li ritroveremo sul palco di #SaràSanremo il 14 dicembre in prima serata su #Rai1, #RaiPlay e #RaiRadio2 #Sanremo2026 - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo Giovani 2025, ecco i sei finalisti che si scontreranno nella puntata del 14 dicembre, in diretta su Rai 1, durante la quale vengono tradizionalmente rivelati i titoli delle canzoni dei Big. Tre vengono da Amici di Maria De Filippi, due da X Factor Vai su X
Sanremo Giovani 2025, selezionati i sei finalisti - Sarà Sanremo vedrà protagonisti Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Riporta tg24.sky.it
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com