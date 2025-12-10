sanremo giovani 2025 ecco chi sono i sei finalisti

Sanremo Giovani 2025 si avvia alla fase finale con la semifinale di martedì 9 dicembre. Sono stati annunciati i sei finalisti che domenica 14 si contendono, in diretta su Rai 1, i due posti disponibili per il Festival di Sanremo 2026.

L'edizione 2025 di Sanremo Giovani si appresta al suo atto conclusivo. Con la semifinale di martedì 9 dicembre, infatti, sono finalmente noti i sei artisti che si sfideranno domenica 14, in prima serata e in diretta su Rai 1, per staccare uno dei due pass verso il Festival 2026. A loro si uniranno gli altri due artisti provenienti dal concorso Area Sanremo per formare i quattro concorrenti della sezione Nuove Proposte all'Ariston. A decretare i finalisti, la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. A loro si è aggiunto anche il giudizio "fuori onda" di Carlo Conti, direttore artistico del Festival, e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.