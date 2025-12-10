Sanremo Giovani 2025 Antonia è in finale con il brano Luoghi perduti

Spettacolo.eu | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonia conquista un posto tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Luoghi perduti. Antonia, artista in continua evoluzione tra le proposte più interessanti della nuova scena pop italiana, passa il turno alle semifinali del 9 dicembre e conquista un posto tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani 2025 con il brano Luoghi perduti (Epic RecordsSony Music Italy). Il singolo è già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. La giovane artista concorrerà così alla finalissima, Sarà Sanrem o, in programma sabato 14 dicembre in prima serata su Rai1 in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

sanremo giovani 2025 antoniaSanremo Giovani 2025, selezionati i sei finalisti - Sarà Sanremo vedrà protagonisti Antonia con Luoghi perduti, Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Riporta tg24.sky.it