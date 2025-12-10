Sanremo | Fialdini Delogu Autieri Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione
Cinque donne sono in corsa per la co-conduzione del Festival di Sanremo: Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Serena Autieri. La loro possibile presenza al fianco dei conduttori principali rappresenta un momento di novità e inclusione nell'evento.
#Sanremo2026, Conti cerca le conduttrici: Delogu, Fialdini, Autieri (no alle figlie di Ramazzotti e Renga). Ecco il totonomi
Tony Maiello, fresco vincitore di Tale e Quale Show 2025, è tornato in tv, ospite di Francesca Fialdini, parlando anche di... Sanremo!
Sanremo 2026, Conti cerca le conduttrici: Delogu, Fialdini, Autieri (no alle figlie di Ramazzotti e Renga). Ecco il totonomi - Preparato il piatto principale del Festival di Sanremo 2026, ovvero l'elenco dei big in ...
