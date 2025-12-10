Sanremo dietrofront per Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti

Ildifforme.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti avevano inizialmente accettato di condurre uno speciale su Sanremo, ma ora hanno deciso di fare marcia indietro. La scelta di ritirarsi dall'evento è motivata dal desiderio di evitare una sovraesposizione mediatica, riflettendo sulle proprie priorità e limiti nel mondo dello spettacolo.

Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti erano state contattate per condurre uno speciale su Sanremo ma adesso hanno deciso di fare dietrofront, ciò per evitare la sovraesposizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sanremo dietrofront per jolanda renga e aurora ramazzotti

© Ildifforme.it - Sanremo, dietrofront per Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti

Sanremo, dietrofront di Carlo Conti sul numero dei Big

sanremo dietrofront jolanda rengaSanremo 2026, salta il format con “le figlie di” dopo l’annuncio di Francesco Renga tra i Big - Un format pensato con Jolanda Renga, Aurora Ramazzotti e Anna Lou Castoldi alla conduzione, ma ... fanpage.it scrive