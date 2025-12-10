Sanremo dietrofront per Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti

Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti avevano inizialmente accettato di condurre uno speciale su Sanremo, ma ora hanno deciso di fare marcia indietro. La scelta di ritirarsi dall'evento è motivata dal desiderio di evitare una sovraesposizione mediatica, riflettendo sulle proprie priorità e limiti nel mondo dello spettacolo.

Parlando di Sanremo, la cantautrice ha detto che le piacerebbe tornare in

