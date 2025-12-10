Sanremo 2026 | una nota conduttrice soffia il posto a Samira Lui? L’indiscrezione

Si intensificano le voci sul futuro del Festival di Sanremo 2026, con un'ipotesi sorprendente riguardo alla conduzione. Tra indiscrezioni e rumors, si discute se una nota conduttrice possa sostituire Samira Lui. Ecco le ultime novità sul possibile volto che affiancherà Andrea Delogu e su cosa potrebbe cambiare per l'attuale co-conduttrice.

Sanremo 2026: quando il palco incontra la radio, e Andrea Delogu accende la notte, sarà lei a co-condurre il festival? Cosa accadrà a Samira Lui?. Non è ancora stato acceso l’Ariston, eppure Sanremo 2026 sembra già avere un battito preciso. Un ritmo che non è solo musicale, ma umano, narrativo, vivo. E al centro di questo battito c’è un nome che da tempo attraversa i media senza chiedere permesso, ma lasciando sempre il segno: Andrea Delogu. Sanremo, si sa, è una creatura antica. Cambia pelle ogni anno, ma resta fedele a se stessa. Quello che promette l’edizione 2026, però, è qualcosa di diverso: non una rivoluzione urlata, bensì una trasformazione elegante. 🔗 Leggi su 361magazine.com