Sanremo 2026 trio rosa per il PrimaFestival | ecco Stokholma Moslehi e Rey

Sanremo 2026 si apre con il debutto del trio rosa, formato da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, che condurranno il PrimaFestival 2026. L'evento segna un nuovo capitolo della manifestazione, puntando su figure di talento e innovazione per coinvolgere il pubblico e anticipare la grande kermesse musicale.

(Adnkronos) – Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey saranno le conduttrici del PrimaFestival 2026. È quanto apprende l'Adnkronos. Un trio tutto al femminile per lanciare la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Le tre presentatrici guideranno la striscia quotidiana che, dal 24 al 28 febbraio, racconterà l'atmosfera e il clima della kermesse direttamente dalla .

