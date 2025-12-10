Sanremo 2026 salta il format con le figlie di dopo l'annuncio di Francesco Renga tra i Big

Fanpage.it | 10 dic 2025

Salta il format "le figlie di" a Sanremo 2026. Un format pensato con Jolanda Renga, Aurora Ramazzotti e Anna Lou Castoldi alla conduzione, ma con la partecipazione di Renga tra i Big, la figlia ha dovuto fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

