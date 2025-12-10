Sanremo 2026 ecco chi sono le conduttrice del Prima Festival

Le conduttrici del Prima Festival Sanremo 2026 sono state annunciate, segnando un nuovo volto per l'atteso rito pop. Con un cambio di voce e di stile, il festival si prepara a sorprendere il pubblico, anticipando un'edizione ricca di novità e emozioni. Ecco chi sono le protagoniste di questa prima fase dell'evento.

Sanremo 2026, il Prima Festival cambia voce: scelte le nuove conduttrici del rito pop più atteso. Non è ancora partita la prima nota, ma Sanremo 2026 ha già deciso come presentarsi allo specchio. Prima ancora dell'Ariston, prima dei fiori e prima dei pronostici azzardati, il Festival si affida come sempre al suo portale segreto: Prima Festival. Ed è qui che, nel nostro racconto immaginario, arriva la notizia che accende i social e divide i gruppi WhatsApp: le conduttrici sono state scelte. Tre, come le luci che si accendono prima della diretta. Diverse, come i pubblici che ormai abitano Sanremo.

