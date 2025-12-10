Sanremo 2026 da Andrea Delogu a Clara | tutte le indiscrezioni sulle co-conduttrici

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come un evento imperdibile, con un cast di 30 Big già annunciato. Crescono le aspettative sulle co-conduttrici, tra indiscrezioni e rumors, mentre si fanno strada le prime ipotesi su chi affiancherà Carlo Conti. Ecco tutte le novità e le anticipazioni sulla prossima edizione del festival.

Il Festival di Sanremo 2026 promette una grande edizione: svelato il cast dei 30 Big, crescono le aspettative sulle co-conduttrici e si fanno strada le prime ipotesi su chi affiancherà Carlo Conti. L'attesa per il Festival di Sanremo 2026 è entrata nel vivo. La kermesse, guidata da Carlo Conti al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, ha già definito il suo cuore pulsante con l'annuncio dei cantanti in gara. Tuttavia, mentre i nomi degli artisti sono certi, il mistero si infittisce sul fronte della co-conduzione, alimentando il fervore del "toto-nomi". Le indiscrezioni sui volti che affiancheranno Conti sono ormai una notizia di primo piano.

