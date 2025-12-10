Sanremo 2026 Carlo Conti sceglie i volti del PrimaFestival

In vista di Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i volti del PrimaFestival, l’appuntamento di anteprima che anticipa l’evento musicale. Dopo il successo della scorsa edizione, il programma si prepara a tornare in access prime time, confermando la sua importanza nel panorama televisivo italiano.

Con l'avvicinarsi del Festival di Sanremo, crescono le indiscrezioni sulla nuova edizione. Prima dell'evento musicale più importante d'Italia tornerà anche il PrimaFestival, l'appuntamento in access prime time che ha ottenuto grande successo lo scorso febbraio con Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, non avrebbe confermato nessuno dei precedenti conduttori, scegliendo nuovi nomi per la prossima edizione. Chi condurrà il PrimaFestival 2026 Al posto di Corsi, Guaccero e Pollio, Carlo Conti ha deciso di puntare su una conduzione tutta al femminile con Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey.

