Sanremo 2026 Carlo Conti ad Atreju | Poche polemiche sono preoccupato
Carlo Conti si presenta ad Atreju con un tono scherzoso e un pizzico di preoccupazione in vista di Sanremo 2026. Mentre anticipa le novità della prossima edizione del Festival, il conduttore commenta con leggerezza le poche polemiche e le sfide che lo attendono al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio.
Carlo Conti scherza in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston. Trenta i big in gara. “La bellezza di Sanremo è che è un rito collettivo. Una volta si commentava il giorno dopo al bar o in ufficio, oggi si commenta già in tempo reale durante la serata. Grazie ai social si può parlare, e sparlare, di Sanremo in diretta. Un carrozzone per parlare e sparlare. E deve essere anche un po’ questo. Anzi quest’anno sono un po’ preoccupato perché ci sono poche polemiche. Sono un po’ preoccupato. C’è soltanto quella del troppo giovane o del troppo vecchio”, ha detto il direttore artistico, ospite di Atreju ai Giardini di Castel Sant’Angelo a Roma per il panel “La televisione e la cultura nazionalpopolare in Italia” assieme ai colleghi Mara Venier e Marco Liorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
