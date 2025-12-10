Sanità via libera a 4 milioni per la radioterapia ad Agrigento | Pisano esulta dopo l’approvazione dell’emendamento
Approvato un finanziamento di 4 milioni di euro per la radioterapia presso l'ospedale di Agrigento. L'emendamento, accolto con soddisfazione da Pisano, rappresenta un passo importante per potenziare i servizi sanitari nella città e migliorare le possibilità di cura per i pazienti.
Quattro milioni di euro destinati alla radioterapia dell'ospedale di Agrigento. È la novità inserita nel D.L. 1562025, approvata dalla Camera dei deputati, che prevede per il 2026 l’acquisto di un acceleratore lineare di ultima generazione e la costruzione del relativo bunker radioterapico al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
? MANAGER DELLA SANITA', "PIU' ATTENZIONE NELLE SCELTE" | Sicilia, via libera a Commissione per le selezioni i dettagli --> https://www.teleone.it/2025/12/10/manager-della-sanita-piu-attenzione-nelle-scelte-regione-via-libera-a-commissione-per-le- - facebook.com Vai su Facebook
Governo Schifani, via libera a commissione per scelta manager sanità. Schifani, "sistema innovativo per designare i candidati migliori" #ANSA Vai su X
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu