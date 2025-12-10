Sanità via libera a 4 milioni per la radioterapia ad Agrigento | Pisano esulta dopo l’approvazione dell’emendamento

Agrigentonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvato un finanziamento di 4 milioni di euro per la radioterapia presso l'ospedale di Agrigento. L'emendamento, accolto con soddisfazione da Pisano, rappresenta un passo importante per potenziare i servizi sanitari nella città e migliorare le possibilità di cura per i pazienti.

Quattro milioni di euro destinati alla radioterapia dell'ospedale di Agrigento. È la novità inserita nel D.L. 1562025, approvata dalla Camera dei deputati, che prevede per il 2026 l’acquisto di un acceleratore lineare di ultima generazione e la costruzione del relativo bunker radioterapico al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica