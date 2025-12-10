Sanità | tre aree di eccellenza in Aoup nei risultati Agenas 2024
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma si distingue nelle classifiche Agenas 2024 per le sue eccellenze nel settore sanitario. Con risultati di rilievo, si posiziona al primo posto in Italia per interventi chirurgici sul tumore alla tiroide, totalizzando 1.694 procedure, evidenziando l'altissimo livello di competenza e specializzazione del suo team.
Al primo posto in Italia per volumi di interventi chirurgici per tumore alla tiroide (1694), con un netto distacco rispetto al secondo centro classificato. E un'ottima performance nell'area oncologica, con mortalità a 30 giorni per tumore al polmone pari allo 0.28% (la più bassa in Toscana
Ottimi risultati per la sanità regionale secondo il Piano Nazionale Esiti 2025 (AGENAS)! L'Emilia-Romagna piazza due strutture nella ristretta lista dei 15 ospedali italiani che hanno raggiunto un livello "Alto" o "Molto Alto" in almeno 6 aree cliniche su 8
«La #sanità nelle aree interne dell'Umbria», il segretario generale #Cisl #Umbria Angelo Manzotti: "Il piano socio – sanitario regionale deve tener conto anche dei cittadini che vivono nelle zone svantaggiate".
