Sanità sindacati in consiglio regionale | Questa è una controriforma non affronta i problemi

Il Consiglio regionale è stato teatro di un dibattito acceso sulla riforma sanitaria in corso. Sindacati e comitati cittadini hanno espresso forti critiche, definendo la proposta una controriforma che non affronta i problemi reali del settore. Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica e dei pensionati hanno manifestato il loro dissenso, sottolineando le preoccupazioni della comunità.

