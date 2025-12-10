Sanità sindacati in consiglio regionale | Questa è una controriforma non affronta i problemi
Il Consiglio regionale è stato teatro di un dibattito acceso sulla riforma sanitaria in corso. Sindacati e comitati cittadini hanno espresso forti critiche, definendo la proposta una controriforma che non affronta i problemi reali del settore. Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica e dei pensionati hanno manifestato il loro dissenso, sottolineando le preoccupazioni della comunità.
Davanti al Consiglio Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica e dei pensionati. E i comitati di Certosa e di via Vecchia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In pediatria e neurologia le situazioni più delicate, secondo operatori sanitari e sindacati. L'Asl To5 parla di una perdita d'acqua e assicura interventi nei prossimi giorni Vai su Facebook
Sanità, maratona in Regione per la riforma. Battaglia delle opposizioni, presidio dei sindacati Vai su X
Sanità, sindacati in consiglio regionale: "Questa è una controriforma, non affronta i problemi" - "Questa è una controriforma" urla nel megafono Maurizio Calà, segretario della Cgil ligure, davanti al Consiglio regionale dove si sta votando la riforma della sanità voluta dal presidente ... Da ilsecoloxix.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it