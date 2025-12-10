Sanità protesta dei sindacati in Consiglio regionale | seduta interrotta | Foto
Durante la seduta del Consiglio regionale, un gruppo di lavoratori e sindacalisti, guidati da Luca Infantino della Cgil, ha interrotto i lavori entrando dalla tribuna del pubblico. La richiesta era quella di una sospensione dei lavori e di un incontro con i capigruppo, segnando un momento di tensione sulla questione della sanità.
Un gruppo di lavoratori e sindacalisti capeggiato da Luca Infantino della Cgil è entrato in aula dalla tribuna del pubblico chiedendo una sospensione dei lavori e di incontrare i capigruppo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Riforma della sanità: domani protesta della Uil davanti al Consiglio regionale liguria.bizjournal.it/2025/12/09/rif… Vai su X
Riforma sanità in Liguria: il 10 dicembre presidio di protesta davanti al Consiglio Regionale Cgil Liguria è contraria alla riforma della sanità portata avanti dalla Giunta regionale. La riforma, sulla quale è mancato il confronto, non risolverà i problemi dei liguri - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, sindacati in consiglio regionale: "Questa è una controriforma, non affronta i problemi" - Davanti al Consiglio Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica e dei pensionati. Come scrive ilsecoloxix.it
