Sanità protesta dei sindacati in Consiglio regionale | seduta interrotta | Foto

Durante la seduta del Consiglio regionale, un gruppo di lavoratori e sindacalisti, guidati da Luca Infantino della Cgil, ha interrotto i lavori entrando dalla tribuna del pubblico. La richiesta era quella di una sospensione dei lavori e di un incontro con i capigruppo, segnando un momento di tensione sulla questione della sanità.

