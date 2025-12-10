Sanità protesta dei sindacati in Consiglio regionale | seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto e video

Ilsecoloxix.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta del Consiglio regionale, sindacalisti e lavoratori hanno protestato con urla e richieste di sospensione dei lavori. Capeggiati da Luca Infantino della Cgil, hanno occupato la tribuna del pubblico, interrompendo temporaneamente i lavori e chiedendo un incontro con i capigruppo. La protesta ha attirato l'attenzione con foto e video dell'evento.

Un gruppo di lavoratori e sindacalisti capeggiato da Luca Infantino della Cgil è entrato in aula dalla tribuna del pubblico chiedendo una sospensione dei lavori e di incontrare i capigruppo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sanit224 protesta dei sindacati in consiglio regionale seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste foto e video

© Ilsecoloxix.it - Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto e video

sanit224 protesta sindacati consiglioSanità, sindacati in consiglio regionale: "Questa è una controriforma, non affronta i problemi" - Davanti al Consiglio Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica e dei pensionati. Lo riporta ilsecoloxix.it