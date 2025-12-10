Sanità protesta dei sindacati in Consiglio regionale | seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto e video

Durante la seduta del Consiglio regionale, sindacalisti e lavoratori hanno protestato con urla e richieste di sospensione dei lavori. Capeggiati da Luca Infantino della Cgil, hanno occupato la tribuna del pubblico, interrompendo temporaneamente i lavori e chiedendo un incontro con i capigruppo. La protesta ha attirato l'attenzione con foto e video dell'evento.

