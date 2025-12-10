Sanità la riforma approvata in Regione senza la minoranza e tra le proteste dei sindacati | Video

Ilsecoloxix.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Regione, è stata approvata una nuova riforma sanitaria senza la partecipazione della minoranza, scatenando proteste tra sindacalisti e lavoratori. Un gruppo di rappresentanti sindacali, guidato da Luca Infantino della Cgil, ha interrotto i lavori chiedendo una sospensione e un confronto con i capigruppo. L'episodio ha suscitato forti tensioni e polemiche.

Un gruppo di lavoratori e sindacalisti capeggiato da Luca Infantino della Cgil è entrato in aula dalla tribuna del pubblico chiedendo una sospensione dei lavori e di incontrare i capigruppo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sanit224 la riforma approvata in regione senza la minoranza e tra le proteste dei sindacati video

© Ilsecoloxix.it - Sanità, la riforma approvata in Regione senza la minoranza e tra le proteste dei sindacati | Video

Il Pd sulla sanità | Per evitare il default Marsilio chiede l' intercessione del governo un tentativo disperato - Zazoom Social News

Sanità la riforma approvata in Consiglio regionale senza la minoranza e tra le proteste dei sindacati | Foto e video - Zazoom Social News

sanit224 riforma approvata regioneRiforma sanità approvata, Lega: accolte nostre proposte. Snellire burocrazia e rafforzare territori - “Accolte tutte le proposte della Lega e approvata dal consiglio regionale la nuova riforma della sanità, che ha come scopo la presa in carico delle necessità sanitarie e sociali dei liguri, snellendo ... Si legge su ligurianotizie.it

Riforma sanità, sindacati in presidio davanti alla sede del Consiglio regionale - Presidio di Cgil, Cisl e Uil davanti alla sede del Consiglio regionale in occasione della seconda giornata in cui si discute della riforma regionale proposta dalla giunta. Scrive rainews.it