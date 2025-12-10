Sanità in Sicilia giro di vite sulle nomine dei manager Schifani | trasparenza e competenza

In Sicilia, vengono adottate procedure più rigorose per la selezione dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Il presidente Schifani sottolinea l'importanza di trasparenza e competenza, rafforzando il processo di nomina e garantendo un miglioramento della gestione sanitaria nell'isola.

Procedure più rigorose per la selezione dei futuri direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario della Regione. La giunta Schifani ha approvato la proposta di istituzione di un organismo che sarà incaricato di selezionare terne di candidati da cui l'assessore alla Salute individuerà i nomi manager da sottoporre al governo. «È un sistema innovativo – dice il presidente.

