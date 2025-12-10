Sanità | Fornaro ' Schillaci riferisca a tutela pazienti su San Raffaele'

Il deputato Fornaro chiede al ministro Schillaci di fornire chiarimenti sulla vicenda del San Raffaele di Milano, sottolineando l'importanza di tutelare la salute dei pazienti e garantire trasparenza nelle decisioni sanitarie. La richiesta nasce dalla necessità di approfondire quanto accaduto presso l'ospedale, evidenziando l'importanza di un'informazione chiara e puntuale per la tutela della salute pubblica.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Credo sia giusto capire di più su quanto è successo al San Raffaele di Milano. Prendiamo atto della tempestività con cui è stato sollevato il direttore generale, ma restano questioni importanti da chiarire. Non vorremmo infatti che ci trovassimo di fronte solo alla punta di un iceberg, in cui accanto all'eccellenza ci siano anche buchi nell'operatività quotidiana che mettono addirittura a rischio la vita dei pazienti. Crediamo che questa richiesta di informativa urgente al ministro della Salute, Orazio Schillaci, possa essere anche l'occasione per una riflessione più generale sul sistema degli accreditamenti e quindi sulle garanzie di qualità di assistenza, oltre che sulla parte relativa agli interventi di più alta specializzazione.