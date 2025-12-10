Sanità Federico Scarponi coordinatore nazionale Gravi Cerebrolesioni | i benefici per l' ospedale Foligno

Federico Scarponi, Responsabile della Neuroriabilitazione di Foligno, è stato eletto Coordinatore nazionale della Sezione Gravi Cerebrolesioni della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER), durante le recenti elezioni per il rinnovo degli uffici di coordinamento delle sezioni scientifiche. Questa nomina rappresenta un riconoscimento importante per il suo ruolo e per l'ospedale di Foligno nel campo della riabilitazione neurologica.

