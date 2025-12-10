Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica pianetamilan.it
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) ilfoglio.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Juventus, Damascelli “Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli” ilprimatonazionale.i
Garlasco, l’indiscrezione bomba che incastrerebbe Sempio tvzap.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India formiche.net
Dario Vitale: l’addio lampo del Direttore creativo della Medusa
Life&People.it | Nel lessico della moda ci sono addii che arrivano dopo una lunga erosione, e a... ► lifeandpeople.it
Como, altre 421 firme per salvare i ciliegi di via XX Settembre: “Sospendere i lavori e aprire un tavolo tecnico”
Nuovo passo della mobilitazione dei cittadini per difendere i ciliegi ornamentali di via XX Settem... ► quicomo.it
Linda viaggia da sola da 13 anni: “Ho tutto in uno zaino e mi sposto sempre, è fattibile”
Per Linda Campostrini viaggiare "è una scuola di vita". A Fanpage.it ha fatto un resoconto di quest... ► fanpage.it
Addio a Sergio Flamigni, tanti messaggi di cordoglio. Schlein (Pd): "Una vita dedicata alla ricerca della verità"
Dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, al governatore dell'Emilia Romagna Michele de Pascale. Da... ► forlitoday.it
Rievocato lo scioglimento del voto alla Madonna di Loreto
Al santuario della Madonna di Loreto a Oregina si è ripetuta la tradizionale cerimonia dello Sciog... ► genovatoday.it
Politiche giovanili, a palazzo Tursi per cambiare il modo di progettare le città
Si chiude oggi la due giorni ospitata nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi e dedicata al ... ► genovatoday.it
Calciomercato Milan, ci sono le conferme! Dialoghi in corso con il Napoli, pronto un clamoroso scambio? I dettagli
Calciomercato Milan, ecco le conferme! Dialoghi con il Napoli per Lucca, pronto un clamoroso scambi... ► calcionews24.com
San Giovanni Rotondo sparisce dalla geografia del Consiglio provinciale: decaduto Mangiacotti, entra Cataneo
Lascia il Consiglio provinciale Giuseppe Mangiacotti, cessato dalla carica di consigliere comunale... ► foggiatoday.it
Il premio Nobel Machado: "In Venezuela c'è terrorismo di Stato"
Non usa mezzi termini Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace di quest'anno. ... ► ilgiornale.it
Casa Vivienda Sta Caterina, un appartamento contemporaneo nel cuore gotico di Barcellona
Per riscaldare la stagione fredda vi presentiamo la ristrutturazione di una casa nel cuore più aute... ► dilei.it
Curriculum vitae: gli studenti del Volta a lezione con l’esperta Fabiana Andreani
Nella Giornata internazionale dei diritti umani l’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro ... ► perugiatoday.it
Non solo cucina, l’elenco dei patrimoni immateriali Unesco in Italia
Il 10 dicembre 2025 l’Unesco ha inserito la cucina italiana nella lista del Patrimonio culturale im... ► lettera43.it
Stefano Arienti, uno dei più importanti artisti italiani contemporanei
MANTOVA – Stefano Arienti (Asola, Mantova, 1961) è uno dei più importanti e riconosciuti artisti it... ► lopinionista.it
Omicidio Boiocchi, i mandanti Beretta e Ferdico offrono 150mila euro alla moglie del capo ultrà assassinato
Il commando che il 29 ottobre 2022 ha assassinato il capo ultrà interista Vittorio Boiocchi ha avan... ► fanpage.it
“Una tregua precaria”: l’indiscrezione prima di Benfica Napoli
Manca sempre meno al via del delicatissimo match di Champions League contro il Benfica. Il Napoli a... ► spazionapoli.it
Incidente tra due auto ai piedi del cavalcavia del Ghisallo: diverse ambulanze sul posto
È di tre feriti il bilancio di un incidente tra due auto in viale Alcide De Gasperi, ai piedi del ... ► milanotoday.it
Aula, parenti tentano aggredire giudici
15.30 Urla,sedie e scrivanie ribaltate e un tentativo di aggredire i giudici in aula, evitato grazi... ► televideo.rai.it
Giovanni Senese, la pizza napoletana che unisce memoria e futuro
Dietro ogni pizza firmata da Giovanni Senese, pizzaiolo napoletano e interprete appassionato della ... ► sbircialanotizia.it
Refrigera 2025, la fiera che raffredda il futuro del settore
Refrigera 2025 ha chiuso i battenti a Bologna lasciando dietro di sé tre giorni densi di incontri, ... ► sbircialanotizia.it
Positivo alla cocaina e a folle velocità, elude l'alt della Polizia locale e manda in ospedale tre agenti
Una serata di ordinaria pattuglia si è trasformata in un drammatico inseguimento che ha devastato ... ► foggiatoday.it
Le Skifidol Brainrot diventano un videogioco ufficiale su Roblox
Le Skifidol Italian Brainrot, carte da gioco e collezione adorate dalla Gen Z, escono dagli album p... ► sbircialanotizia.it
milan games week & cartoomics 2025: marketing espresso trasforma la fiera più pop d’italia in un racconto partecipativo dove il pubblico non guarda, vive
La Milan Games Week & Cartoomics 2025 chiude con un successo che va oltre i numeri e conferma ... ► milanotoday.it
Ruba alcolici al supermercato e li consegna al complice: lui a processo, l'altro sparito con i liquori
Un colombiano di 23 anni, difeso dall’avvocato Giuseppe De Lio, è finito davanti al giudice del Tr... ► perugiatoday.it
Troppo smog, scattano le limitazioni al traffico
I controlli sulla qualità dell'aria di Arpae fanno scattare l’allerta smog in tutta la regione. Da... ► bolognatoday.it
“Brindisi a Natale 2025”: un racconto di luci, voci e comunità in città
A Brindisi il Natale torna come un luogo da abitare più che una data da segnare, un luogo fatto di... ► brindisireport.it
A Francavilla al Mare il quinto appuntamento della rassegna culturale InBiblioteca Tra versi, anima e tela, rassegna di parole, colori ed emozioni
Quinto appuntamento per la kermesse culturale InBiblioteca- Tra versi, anima e tela, rassegna di p... ► chietitoday.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026
Nel 2026 okgiorgio torna nei club italiani con un nuovo viaggio dal vivo, riportando sul palco l’en... ► sbircialanotizia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso»
David Neres ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video per il match di Champions League tra B... ► ilnapolista.it
Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), il trailer del film
Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) è il film è diretto da James Cameron, ... ► spettacolo.eu
Barino e ufficio turistico, Fornasari: «Vanno rilanciati, devono offrire di più»
«Siamo arrivati a questo punto con un sentimento molto chiaro. Due luoghi del cuore della città – ... ► ilpiacenza.it
Scambio Milan Napoli, ora c’è l’annuncio: svolta per gennaio
Possibile scambio tra Milan e Napoli in vista della seconda parte di stagione con le due squadre ch... ► tvplay.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia
In una giornata che avrebbe dovuto celebrare la gioia e la vita, un annuncio si è trasformato in un... ► thesocialpost.it
The Teacher, il film sulla Cisgiordania prima dell’ottobre 2023
Nella Palestina di rocce bianche e ulivi, di case demolite e tensione quotidiana, si sviluppa The T... ► panorama.it
Più punti di videosorveglianza e auto di servizio con cellula di sicurezza: nuove dotazioni per la polizia locale
FALCONARA MARITTIMA - Grazie a due finanziamenti regionali, rispettivamente da 30mila e 25mila eur... ► anconatoday.it
All'ospedale di Acireale la giornata di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti
Informare e costruire consapevolezza sulla donazione è il fulcro dell’iniziativa promossa dal coor... ► cataniatoday.it
Judo, i migliori italiani nel ranking mondiale a fine 2025: Bellandi sul podio, altri cinque azzurri in top10
Con il Grand Slam di Tokyo è andata ufficialmente in archivio la stagione 2025 del World Tour di ju... ► oasport.it
In Umbria un presepe unico in Italia
Piegaro dà vita al primo presepe monumentale in vetro, unico in Italia perché realizzato con tutte... ► perugiatoday.it
Mkhitaryan reagisce al rigore concesso al Liverpool: «Non siamo affatto contenti di questa decisione»
di Redazione Inter News 24Mkhitaryan analizza l’episodio contestato di San Siro e sottolinea come de... ► internews24.com
Juve Pafos Primavera Youth League 0 0 LIVE: ci prova Verde, bianconeri pericolosi in area
di Marco BaridonJuve Pafos Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cro... ► juventusnews24.com
Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter: aperta la vendita dei biglietti
Il Milan Femminile si porta avanti. Il derby contro l'Inter è ormai alle porte: si giocherà sabato 1... ► pianetamilan.it
Perché Usa e Canada potrebbero non partecipare alle gare di hockey delle olimpiadi (spoiler: il campo)
Potrebbero non partecipare alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina le nazionali di hoc... ► milanotoday.it
Trasporti, bocciato alla Camera l'interramento dei binari della Stazione centrale
“Per l'ennesima volta sono stati bocciati due emendamenti al Dl Economia promossi dal Pd: il primo... ► cataniatoday.it
Weekend con Curiosando: il mercatino vintage che anticipa il Natale
ANCONA- Sabato 13 e domenica 14 dicembre, torna il mercatino Curiosando al Viale della Vittoria, a... ► anconatoday.it
'Fashion in Flair Regalo di Natale': alla Leopolda oltre 60 artigiani del Made in Italy
Nuovo appuntamento a Pisa, il 13 e 14 dicembre, per l’edizione ‘Fashion in Flair - Regalo di Natal... ► pisatoday.it
Colpo notturno e bottino di 350 euro: ennesima spaccata al bar del centro
In via Zanella a Trento, il silenzio della notte è stato spezzato di colpo. Una manciata di second... ► trentotoday.it
Guida senza l'inserimento della tessera tachigrafica: multa e patente sospesa per un camionista
Ieri sera il personale della Polizia Locale di Ravenna ha effettuato un servizio mirato, finalizza... ► ravennatoday.it
L'Anci: "Migliorano le entrate della Regione ma crescono i Comuni in dissesto, un paradosso"
Aumentano i bisogni sociali e sanitari dei cittadini, diminuiscono i fondi per i Comuni; miglioran... ► palermotoday.it
Equitazione: Stefano Cesaretto è il nuovo selezionatore tecnico del salto ostacoli italiano
Dopo il saluto a Marco Porro, delle scorse settimane, la Federazione Italiana Sport Equestri è pron... ► oasport.it
Si sentono male dopo un pranzo: dieci persone intossicate, una è grave
Dieci persone si sono sentite male dopo un pranzo in un bar di via Cesarea. È successo intorno al... ► genovatoday.it
Scuola evacuata in Italia: incidente pericoloso durante le lezioni
In un contesto scolastico, dove la routine delle lezioni procede solitamente senza intoppi, può acc... ► thesocialpost.it
Andrea Delogu e Nikita Perotti, bomba a un passo dalla finale di Ballando con le stelle
Andrea Delogu e Nikita Perotti stanno facendo sognare il pubblico, non solo per l’innegabile intesa... ► thesocialpost.it
Michele Piagno: il futuro del cocktail tra spettacolo e consapevolezza
L’inverno che arriva e le festività alle porte accendono una stagione speciale per il mondo dei coc... ► sbircialanotizia.it
Ubriaco molesto scatena il caos in un centro scommesse
Nella tarda serata del 9 dicembre i carabinieri del Radiomobile di Piacenza sono intervenuti in mo... ► ilpiacenza.it
Tutti i libri di Dan Brown, dal meno riuscito al più iconico
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when y... ► gqitalia.it
“Tagliami i capelli gratis, mi devi 15 euro”, poi lo accoltella: choc su viale Eritrea
Roma, 10 dicembre 2025- I carabinieri della stazione di Roma viale Eritrea hanno sottoposto a fermo... ► ilfaroonline.it
Fiumi a rischio esondazione, la Regione attiva le misure di protezione civile sugli attraversamenti ferroviari
La Regione siciliana alza il livello di attenzione sui guadi dei corsi d’acqua, avviando una ricog... ► agrigentonotizie.it
Innovazione, formazione e sostenibilità: l’assemblea di fine anno traccia il futuro di Confartigianato
Si è svolta l’assemblea dei delegati di fine anno di Confartigianato Cesenate, “un momento di conf... ► cesenatoday.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India
“Italia e India sono Paesi legati da una crescente e solida amicizia, partner reciprocamente strate... ► formiche.net
Mirko Felicetti: “Al cancelletto non ci sono amici: se ci si fa condizionare da un compagno di squadra, è finita”
Un inizio col botto per l’Italia dello snowboard alpino nella Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi... ► oasport.it
Accesso a Medicina, in 818 si giocano la seconda chance nella "bestia nera" di fisica
Seconda prova per gli aspiranti medici nell'ambito del cosiddetto “semestre filtro”, la novità int... ► ferraratoday.it
MaxiMall Pompeii si veste di Natale tra luci, ghiaccio e premi
Al MaxiMall Pompeii l’atmosfera natalizia è già protagonista: luci, musica, ghiaccio e giochi trasf... ► sbircialanotizia.it
Infantino accusato dal comitato etico della Fifa per il premio a Trump nel sorteggio dei Mondiali (Bbc)
La Fifa, e il presidente Gianni Infantino, sono stati accusati di aver violato le proprie regole co... ► ilnapolista.it