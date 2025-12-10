Sanità appello medici | Rivedere le norme che regolano i rapporti Ssn-università

Un appello dei medici chiede di rivedere le norme che regolano i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università. L'obiettivo è superare l'attuale normativa per favorire una collaborazione più efficace e integrata, migliorando la formazione medica e la qualità dei servizi sanitari offerti alla popolazione.

"Superare la normativa attuale e ricostruire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università". Lo chiedono 14 sigle mediche tra sindacati, associazioni e società scientifiche, che firmano un documento con l'obiettivo di "condividere una proposta operativa da presentare ai ministeri Salute e Mur e alle Regioni". Un documento "scritto a molte mani", spiegano,

