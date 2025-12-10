Sanità appello medici | Rivedere le norme che regolano i rapporti Ssn-università
Un appello dei medici chiede di rivedere le norme che regolano i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università. L'obiettivo è superare l'attuale normativa per favorire una collaborazione più efficace e integrata, migliorando la formazione medica e la qualità dei servizi sanitari offerti alla popolazione.
(Adnkronos) – "Superare la normativa attuale e ricostruire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università". Lo chiedono 14 sigle mediche tra sindacati, associazioni e società scientifiche, che firmano un documento con l'obiettivo di "condividere una proposta operativa da presentare ai ministeri Salute e Mur e alle Regioni". Un documento "scritto a molte mani", spiegano, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
?"Appello alla mobilitazione, fino allo sciopero generale di venerdì": la Cgil e Fp-Cgil di Brescia organizzano il presidio “Una tenda per la cura”, in programma il 10 e l’11 dicembre, dalle 8 alle 20 con i lavoratori e le lavoratrici della sanità pubblica, privata e - facebook.com Vai su Facebook
Il posto fisso non è l’obiettivo principale, ecco le 5 priorità dei giovani ildifforme.it
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it