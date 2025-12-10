Sandro Abate Five Soccer acquisite le prestazioni sportive di Gabriel Darici Scanferla
L'Asd Sandro Abate Five Soccer annuncia l'acquisizione di Gabriel Darici Scanferla, laterale brasiliano con passaporto italiano, per la stagione 2025-2026. La società rinforza così il proprio organico con un atleta di esperienza e qualità, puntando a consolidare la propria posizione e raggiungere nuovi obiettivi nel prossimo campionato.
L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Darici Scanferla, laterale, classe 1995, brasiliano con passaporto italiano. Gabriel Darici è tra i giocatori di maggiore prestigio e tecnica nel futsal brasiliano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
