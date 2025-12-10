Sandro Abate Five Soccer acquisite le prestazioni sportive di Gabriel Darici Scanferla

Avellinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Asd Sandro Abate Five Soccer annuncia l'acquisizione di Gabriel Darici Scanferla, laterale brasiliano con passaporto italiano, per la stagione 2025-2026. La società rinforza così il proprio organico con un atleta di esperienza e qualità, puntando a consolidare la propria posizione e raggiungere nuovi obiettivi nel prossimo campionato.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Darici Scanferla, laterale, classe 1995, brasiliano con passaporto italiano. Gabriel Darici è tra i giocatori di maggiore prestigio e tecnica nel futsal brasiliano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

