Sandokan c’è anche un po’ di Tuscia nel grande successo della fiction Rai
Il fascino di alcuni prodotti televisivi resiste strenuamente allo scorrere inesorabile del tempo. Chi ha pensato che riproporre su Rai Uno una fiction come “Sandokan” a distanza di mezzo secolo da quella che ha spopolato grazie a Kabir Bedi sarebbe stato un azzardo, si è dovuto ricredere presto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
La nuova serie Sandokan con Can Yaman si affida a location reali per accompagnare le sue avventure. Dove si trovano i luoghi che compaiono nelle scene delle varie puntate ? Vai su Facebook
#Sandokan, dal Borneo alla Toscana: su RaiUno le scene girate al castello di #Sammezzano Vai su X
Bimbo morto all’asilo a Parma, indagate 3 educatrici quotidiano.net
Spara all'ex compagno che non vuole riconoscere il figlio: arrestata a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato papà, il piccolo Wedd è nato nel giorno della sua liberazione in Egitto ilrestodelcarlino.it
Il padre di Amy Winehouse su tutte le furie per una vendita segreta di oggetti appartenuti alla cantante metropolitanmagazine
In Italia inutilizzate 8,5 milioni di case: più di una su 4 anteprima24.it
Critiche alla UE, Schlein: “Vogliono dividerci” imolaoggi.it
Goretzka, doppia chiamata in Serie A e il retroscena sulla Roma | ESCLUSIVO calciomercato.it
Spara all'ex compagno che non vuole riconoscere il figlio: arrestata a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato papà, il piccolo Wedd è nato nel giorno della sua liberazione in Egitto ilrestodelcarlino.it
Il padre di Amy Winehouse su tutte le furie per una vendita segreta di oggetti appartenuti alla cantante metropolitanmagazine
In Italia inutilizzate 8,5 milioni di case: più di una su 4 anteprima24.it
Critiche alla UE, Schlein: “Vogliono dividerci” imolaoggi.it
Goretzka, doppia chiamata in Serie A e il retroscena sulla Roma | ESCLUSIVO calciomercato.it