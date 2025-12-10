San Raffaele sotto indagine intervengono anche i Nas | controlli su farmaci procedure e gestione dei reparti

Il San Raffaele è oggetto di un'investigazione in seguito alle recenti problematiche legate all'affidamento dell'assistenza infermieristica a una cooperativa esterna. I Nas sono intervenuti per effettuare controlli su farmaci, procedure e gestione dei reparti, al fine di accertare eventuali irregolarità e garantire la sicurezza dei pazienti.

Il San Raffaele è sotto indagine dopo il caos nato per aver affidato l'assistenza infermieristica a una cooperativa esterna. Come appreso da Fanpage.it, i NAS stanno conducendo verifiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

