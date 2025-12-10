san raffaele errori sui farmaci | fials lombardia accusa la regione da mesi denunciamo i rischi del reclutamento senza controlli | non è un caso isolato
FIALS Lombardia denuncia da mesi i rischi legati al reclutamento senza controlli nel settore sanitario, evidenziando una serie di errori sui farmaci al San Raffaele. L'associazione esprime forte preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando che non si tratta di un episodio isolato ma di un problema sistemico che mette a rischio la sicurezza dei pazienti.
San Raffaele, errori sui farmaci: FIALS Lombardia accusa la Regione «Da mesi denunciamo i rischi del reclutamento senza controlli: non è un caso isolato» FIALS Lombardia esprime forte preoccupazione per quanto accaduto al San Raffaele, dove si sarebbero verificati gravi errori nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Caos al San Raffaele di Milano: le reazioni di Fontana, Bertolaso e delle opposizioni: San Raffaele travolto dagli errori degli infermieri della cooperativa. Le dimissioni di Galli scuotono la sanità lombarda, mentre Fontana e Bertolaso affrontano accuse e indagi - facebook.com Vai su Facebook
Caso San Raffaele, Cgil: “Errori? È il sistema che non funziona. Ospedale al collasso”. Antonio Bagnaschi, Fp Cgil Milano, spiega cosa è successo in corsia: “Infermieri della cooperativa non erano in grado di fare il loro lavoro” Vai su X
Caos al San Raffaele, la mail del medico: “Infermieri sbagliano terapie e non conoscono i farmaci” - "Infermieri che non sanno dove si trovino i farmaci e che sono del tutto disorientati perché non hanno le competenze necessarie a districarsi nei reparti più delicati", scrive un medico il 6 dicembre ... Da rainews.it
