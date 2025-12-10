san raffaele errori sui farmaci | fials lombardia accusa la regione da mesi denunciamo i rischi del reclutamento senza controlli | non è un caso isolato

FIALS Lombardia denuncia da mesi i rischi legati al reclutamento senza controlli nel settore sanitario, evidenziando una serie di errori sui farmaci al San Raffaele. L'associazione esprime forte preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando che non si tratta di un episodio isolato ma di un problema sistemico che mette a rischio la sicurezza dei pazienti.

