San Raffaele e coop ora la Regione apre un' inchiesta
La Regione Lombardia ha aperto un'inchiesta sul caso del San Raffaele, coinvolto in un episodio che ha determinato il blocco del pronto soccorso e dei ricoveri nella notte tra il 6 e 7 dicembre. La situazione riguarda il terzo piano dell'Iceberg, dove si trovano reparti cruciali affidati a una cooperativa esterna di infermieri.
Il caso del San Raffaele, che ha visto il blocco del pronto soccorso e dei ricoveri nella notte fra il 6 e 7 dicembre al terzo piano dell'Iceberg dove si trovano l'admission room, la medicina ad alta intensità e la medicina di cure intensive e affidati a una Cooperativa esterna di infermieri, è finito nel mirino di Regione Lombardia. L'errore, costato il posto a Francesco Galli, amministratore unico dell'ospedale del Gruppo San Donato che lunedì ha rassegnato le dimissioni ed è stato sostituito da Marco Centenari, è stata la scelta di esternalizzare la gestione infermieristica di reparti ad alta intensità di cure e quindi molto delicati alla cooperativa esterna di infermieri, evidentemente incapace di gestirli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Caos al San Raffaele, lascia l'amministratore Francesco Galli: dimissioni dopo i «gravi errori» della coop nelle aree cure intensive
San Raffaele, medico di guardia: “farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a prescrizioni" DS Mazzucconi: "Stress infermieri di coop esterna ma sotto controllo"
Volevo condividere con voi questa giornata indimenticabile. Ringrazio La Coop Lombardia e i soci Coop che hanno patrocinato questo evento il Collegio F.Cairoli di Pavia che ci ha ospitati. Ringrazio Rajae , Luciano D’Addetta, luca Malini. Raffaele Buratti ch Vai su Facebook
San Raffaele, farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a quelle prescritte. Regione Lombardia: “Indagine dell’Ats” - Infermieri esterni senza competenze nei reparti ad alta intensità. Secondo ilfattoquotidiano.it
