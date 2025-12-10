San Mango accende la notte urbana tra musica danza e pizza
San Mango Piemonte si prepara a vivere una serata speciale con il True Sound Festival, il 13 dicembre 2025. Tra musica, danza e sapori autentici, l’evento trasformerà il paese in una vibrante scena urbana, offrendo un’esperienza di condivisione e creatività che coinvolgerà residenti e visitatori.
Una notte di musica, sapori autentici e creatività condivisa attende San Mango Piemonte: sabato 13 dicembre l’edizione 2025 del True Sound Festival accenderà il paese dalle 20.30, riunendo sullo stesso palco giovani artisti, scuole di danza e un pubblico pronto a lasciarsi travolgere da un’esperienza dal carattere profondamente urbano. Una notte urbana nel cuore della . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
