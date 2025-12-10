San Lupo giornata dedicata ai prodotti agroalimentari sanniti

Sabato 13 dicembre 2025, San Lupo ospiterà un evento dedicato ai prodotti agroalimentari sanniti, promuovendo la valorizzazione di grani tradizionali, olio extravergine e il Regina fagiolo. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra aziende locali e giovani del territorio, unendo sapori e conoscenze in un'occasione di cultura e promozione delle eccellenze sannite.

Comunicato Stampa Grani tradizionali, olio extravergine e il fagiolo della Regina protagonisti di un evento nato dalla collaborazione tra aziende e giovani del territorio Sabato 13 dicembre 2025 nel Comune Sannita di San Lupo si "incontreranno" prodotti e saperi dell'agroalimentare .

