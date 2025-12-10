San Gregorio cambia proprietà La parrocchia romena compra i muri

La chiesa di San Gregorio a Monza passa di proprietà: nei giorni scorsi è stato firmato l’atto di acquisto da parte della parrocchia romena ortodossa “All Santi”, attiva nella città da oltre due decenni. Questa operazione segna un cambiamento importante per il monumento, ora sotto la gestione della comunità romena, che ne tutela e valorizza il patrimonio religioso e culturale.

È stato firmato nei giorni scorsi l'atto di acquisto della chiesa di San Gregorio da parte della parrocchia romena ortodossa "All Santi", presente a Monza da 22 anni. "Dal 25 aprile 2003 – ricorda il parroco Padre Pompiliu Nacu – la nostra comunità ha beneficiato del diritto di superficie, valido per 30 anni della chiesa che faceva parte della Parrocchia di San Carlo". Padre Pompiliu ringrazia la parrocchia, la Curia di Milano e l'arcivescovo Mario Delpini. "Non saremmo riusciti a concludere l'acquisto senza l'aiuto del Dipartimento dei romeni all'estero. Siamo contenti dell'offerta della curia e dell'appoggio che il dipartimento dà alle iniziative dei romeni all'estero, cattolici, protestanti e ortodossi".