San Giovanni Rotondo sparisce dalla geografia del Consiglio provinciale | decaduto Mangiacotti entra Cataneo
San Giovanni Rotondo scompare dalla geografia del Consiglio provinciale con la decadenza di Giuseppe Mangiacotti, ex consigliere comunale. Con il suo allontanamento, entra al suo posto Cataneo, segnando un cambiamento nella rappresentanza della città all’interno dell’ente provinciale.
Lascia il Consiglio provinciale Giuseppe Mangiacotti, cessato dalla carica di consigliere comunale a San Giovanni Rotondo. Sciolto il Comune a seguito delle dimissioni contestuali rassegnate il 25 novembre da nove consiglieri - lui compreso -, decade da consigliere provinciale.L'ingresso di Ciro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
INCOLLINGO Terremoto politico a San Giovanni Rotondo: cade l’amministrazione Barbano, arriva il commissario prefettizio - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – In appena diciassette mesi si consuma la parabola dell’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Barbano. Segnala statoquotidiano.it
