San Giovanni A Dario Argento il Premio Melani
Il 10 dicembre 2025, Dario Argento riceverà il Premio Marco Melani alla carriera ad Arezzo, riconoscimento che celebra la sua straordinaria influenza nel cinema italiano e internazionale. La diciannovesima edizione di questo prestigioso premio onora la carriera di uno dei maestri del genere horror e thriller.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – Sarà Dario Argento, tra i più acclamati registi italiani nel panorama internazionale, a ricevere il Premio Marco Melani alla carriera, giunto alla diciannovesima edizione. La cerimonia si terrà sabato 13 dicembre alle ore 21.30, con ingresso libero, presso il Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Il riconoscimento sarà ritirato dalla figlia Fiore Argento, attrice, costumista e stilista, alla presenza della sindaca Valentina Vadi e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi. Durante la serata è previsto anche un intervento video di Dario Argento, che accompagnerà simbolicamente la consegna del premio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Qui potete rivedere la diretta sul canale di Dario Quaglia, dove insieme al genetista e biologo forense il dott. Giovanni Langella, analizzo in modo approfondito le conclusioni della perizia sul Dna sulle unghie di Ch - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni. A Dario Argento il Premio Melani - Dopo aver omaggiato, nelle scorse edizioni, figure centrali del cinema contemporaneo come Aki Kaurismäki, Lars von Trier e Béla Tarr, il premio celebra quest’anno un autore molto apprezzato. Secondo lanazione.it
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica pianetamilan.it
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) ilfoglio.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Juventus, Damascelli “Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli” ilprimatonazionale.i
Garlasco, l’indiscrezione bomba che incastrerebbe Sempio tvzap.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India formiche.net