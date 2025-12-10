san giovanni a dario argento il premio melani

Il 10 dicembre 2025, Dario Argento riceverà il Premio Marco Melani alla carriera ad Arezzo, riconoscimento che celebra la sua straordinaria influenza nel cinema italiano e internazionale. La diciannovesima edizione di questo prestigioso premio onora la carriera di uno dei maestri del genere horror e thriller.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – Sarà Dario Argento, tra i più acclamati registi italiani nel panorama internazionale, a ricevere il Premio Marco Melani alla carriera, giunto alla diciannovesima edizione. La cerimonia si terrà sabato 13 dicembre alle ore 21.30, con ingresso libero, presso il Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Il riconoscimento sarà ritirato dalla figlia Fiore Argento, attrice, costumista e stilista, alla presenza della sindaca Valentina Vadi e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi. Durante la serata è previsto anche un intervento video di Dario Argento, che accompagnerà simbolicamente la consegna del premio. 🔗 Leggi su Lanazione.it