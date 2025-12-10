San Giobbe Chiusi in trasferta a Livorno Coach Zanco | Ci giochiamo il futuro

San Giobbe Chiusi affronta la trasferta a Livorno in una partita cruciale. Coach Zanco sottolinea l'importanza dell'incontro, affermando che il team si gioca il futuro e che, sulla carta, non ha niente da perdere, in un momento di classifica molto serrata.

"Sulla carta, non abbiamo niente da perdere. La classifica è molto corta e noi non siamo nella posizione in cui volevamo essere. Quindi ogni partita vale doppio, ancor di più in trasferta e in casa di una delle squadre migliori del campionato". Con queste parole coach Nicolas Zanco (foto) ha presentato il recupero di lusso per l'Umana San Giobbe che, stasera alle 21 sarà impegnata al PalaMacchia di Livorno contro la Pielle, nel match rimandato per permettere a coach Zanco di prender parte a una tournée in Spagna con la Nazionale Under 16. La Pielle Livorno è "una squadra completa che ha rotazioni profonde, anche se le dovesse mancare qualcuno.